Etna

Sicilia: Protezione civile dispone allerta gialla per l’Etna

26/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Etna dal livello verde al livello giallo e la fase operativa di preallerta. Le strutture territoriali di protezione civile sono state invitate, inoltre, ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio. Soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. Tale decisione, spiega la nota, è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i centri di competenza e il dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana.

La riunione si è tenuta in seguito al verificarsi di un’attività effusiva nell’alto settore della Valle del Leone, alta Valle del Bove. Ad una quota di circa 3000 metri, attività associata, come osservato da alcuni giorni, ad un costante aumento del tremore vulcanico. Tale scenario potrebbe portare ad una rapida evoluzione dei fenomeni verso un’attività più energetica. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai centri di competenza. Che per l’Etna sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il Cnr-Irea.

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