Picchia e minaccia di morte la figlia minorenne. Per questo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne di Pedara, in provincia di Catania. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce nei confronti della figlia minorenne.

La richiesta di aiuto della figlia minorenne

La ragazzina, vedendo il padre rientrare ubriaco ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) temendo che la picchiasse di nuovo. Una pattuglia è intervenuta nell’abitazione che si trova nel centro abitato di Pedara, nel Catanese. All’arrivo nell’appartamento, i militari hanno identificato sia l’uomo – che è stato trovato in evidente stato di ebbrezza – sia la madre della giovane vittima. Sul tavolo della cucina hanno notato diverse bottiglie di birra aperte e già consumate. Anche davanti ai carabinieri, il 59enne avrebbe cercato di bere, biascicando. L’uomo ha anche tentato di giustificare la sua presenza in casa con l’intento di raccogliere i suoi effetti personali e andare via.

L’aggressione e le minacce di morte alla figlia minorenne

Le due donne hanno raccontato ai militari che la notte precedente, il 59enne ubriaco avrebbe aggredito la figlia minorenne, svegliandola e colpendola con una violenza tale da farle sbattere la testa a terra. La ragazzina ha riportato una ferita lacero-contusa. Il padre l’avrebbe anche minacciata di non raccontare nulla della violenza subito. E, infatti, la minorenne ha taciuto la verità pure davanti ai medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Acireale (in provincia di Catania) dove era stata accompagnata dalla madre. Anche la donna, in passato, avrebbe più volte subito simili maltrattamenti da parte del marito.

L’arresto del padre 59enne

Raccolte le dichiarazioni delle vittime, i carabinieri hanno arrestato il 59enne che è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. L’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare nel carcere di piazza Lanza a Catania.

Il 1522 è il numero nazionale – gratuito e attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette – per le chiamate di aiuto e supporto alle vittime di violenza e stalking.