Biancavilla, violenta la figlia minorenne della sua convivente e costringe la donna ad assistere

Avrebbe abusato sessualmente della figlia piccola della sua convivente, obbligando la donna ad assistere alle violenze. A Biancavilla, in provincia di Catania, il 40enne S.R. è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore che aveva meno di 14 anni e per maltrattamenti nei confronti della ragazzina, della mamma e di altri due figli minori della donna. L’uomo è stato portato in carcere. Le indagini sono partite dopo la segnalazione da parte della responsabile di un istituto religioso specializzato nell’accoglienza di persone vulnerabili di presunti abusi sessuali sulla minorenne. La polizia ha ascoltato l’operatrice, che ha riferito di aver sentito delle confidenze raccontate a un’ospite della comunità. Queste dichiarazioni hanno poi trovato riscontro nell’audizione protetta della vittima e in altre testimonianze.

Dalle indagini è emerso che, per obbligare la ragazzina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, il 40enne l’avrebbe minacciata e picchiata, oppure l’avrebbe lusingata con regali che le sarebbero stati tolti in caso di un rifiuto. Chi indaga ha ricostruito un quadro di presunti maltrattamenti subìti da tutti i componenti del nucleo familiare, costretti a sopportare condotte prevaricatrici e umilianti: l’uomo avrebbe tenuto questi comportamenti anche in presenza degli altri due figli minori della convivente. La donna sarebbe stato costretta dall’uomo a dormire per terra e ad assistere passivamente agli abusi sulla figlia. Le indagini hanno raccolto anche messaggi vocali inviati dall’uomo, con minacce di imminenti e gravi ritorsioni all’incolumità fisica dei suoi interlocutori. Il 40enne è stato arrestato dalla polizia, che ha eseguito anche una perquisizione informatica e sequestrato il cellulare dell’indagato.