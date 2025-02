Aggredisce la moglie e la minaccia con un fucile, arrestato un 35enne a Burgio

Avrebbe aggredito la moglie minacciandola con un fucile. Per questo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere un 35enne di Burgio, in provincia di Agrigento. Quando i carabinieri sono arrivati all’interno dell’abitazione hanno fermato l’uomo che è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Al 35enne sono stati sequestrati un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa, 28 cartucce dello stesso calibro, poco più di 60 grammi di cocaina, 32 grammi di hashish e 930 grammi di marijuana.