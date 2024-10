«Stavolta ti ammazzo»: minaccia di morte la compagna a Grammichele e le rompe il finestrino dell’auto

«Stavolta ti ammazzo». Sarebbero state queste le minacce che un 37enne di Grammichele (in provincia di Catania) avrebbe rivolto alla sua compagna, con l’intento anche di dare fuoco alla sua auto, una Fiat Punto bianca. A segnalare quanto stava accadendo in strada ai carabinieri sono state diverse segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze (112). Così, i militari hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno infatti trovato il 37enne mentre inveiva contro la compagna 39enne che era affacciata alla finestra della loro abitazione. All’arrivo dei militari, l’uomo avrebbe colpito l’auto della compagna con diversi pugni, rompendo il finestrino posteriore sinistro. Poi avrebbe rivolto anche ai carabinieri insulti e minacce. Arrestato, il 37enne è stato portato nel carcere di Caltagirone.