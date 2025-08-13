Foto creata con iA

Minaccia l’ex compagna: «Oggi soffriremo tutti». Seconda denuncia e arresto per un 46enne di Catania

13/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Oggi soffriremo tutti». È la minaccia arrivata via cellulare a una 44enne di Misterbianco. A pronunciare la frase è stato l’ex convivente della donna, un 46enne di Catania, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. La richiesta d’aiuto ai militari è arrivata dall’ex compagna la quale, all’ennesimo messaggio testuale e audio, ha temuto che l’uomo potesse dar corpo alle sue minacce. Nonostante la passata denuncia con conseguente ammonimento per lui. Che non ha smesso di perseguitarla, fino a contattarla intorno alle 13 al telefono minacciando che avrebbe bruciato la casa dei genitori della donna e fatto del male a parenti e amici.

Avvisati dalla vittima, i militari si sono recati presso l’abitazione dei genitori, una casa in periferia, senza trovare traccia dell’uomo ma preferendo predisporre una vigilanza dinamica. E poche ore dopo, intorno alle 16, quanto in casa c’era anche la donna, il 46enne si è fatto vivo: dopo aver divelto una telecamera di
sorveglianza all’ingresso e tentato di sfondare il cancello, ha provato a scavalcarlo. A quel punto, i carabinieri vicini, avvisati dalla donna, sono arrivati e lo hanno bloccato. La vittima ha poi sporto un’altra denuncia, mentre per l’uomo sono stati decisi gli arresti domiciliari.

