Operazione antidroga nel Messinese, 12 persone arrestate. Le dosi nascoste nei caschi e lanciate dalle finestre

Consegnavano la droga anche lanciandola dalle finestre. Stamattina 12 persone sono state arrestate dai carabinieri di Milazzo, in provincia di Messina. Le accuse sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti. Undici tra le persone fermate sono in carcere, una ai domiciliari. Il gruppo sarebbe stato attivo nello spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana nella zona di Torregrotta, con clienti provenienti da Messina, da Barcellona Pozzo di Gotto, da Milazzo e da altri comuni dell’area. 50 i militari coinvolti nell’operazione, le indagini si sono avvalse anche delle segnalazioni di alcuni cittadini.

Due delle 12 persone arrestate avrebbero organizzato e gestito l’attività di spaccio. Tramite corrieri e staffette avrebbero rifornito di droga le altre persone del gruppo, che a Torregrotta si sarebbero occupate dello spaccio al dettaglio. La base operativa sarebbe stata la casa di uno degli arrestati, che – già ai domiciliari – avrebbe gestito lo spaccio in modo incessante e quotidiano, usando anche la casa della madre. La donna è stata arrestata per l’occultamento della droga e per la custodia del denaro frutto dall’attività di spaccio. Nella gran parte dei casi le dosi di stupefacente sarebbero state consegnate dentro casa, in altri sarebbero state lanciate direttamente dalle finestre e ricevute al volo dalle persone acquirenti. In alcuni casi – per eludere i controlli dei carabinieri – i corrieri avrebbero nascosto la droga sotto l’imbottitura dei caschi. Nell’operazione sono stati sequestrati in totale 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack, hashish e marijuana.