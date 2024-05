Palermo, marito e moglie trovati morti in casa: possibile caso di omicidio-suicidio

Marito e moglie trovati morti in casa. È successo a Palermo, in un appartamento di via Notarbartolo. Sono stati i vigili del fuoco a trovare i corpi delle due persone. Sembra che a dare l’allarme sia stata la figlia della coppia, che non riusciva a contattare i genitori. Il personale sanitario del 118 ha constatato la morte dell’uomo – un commercialista 66enne – e della donna, un’agente della polizia municipale di 62 anni. Indagano i carabinieri, che non escludono l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.