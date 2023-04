Migranti: soccorsa barca con 38 persone, a bordo pure un morto. Forse colto da malore

La capitaneria di porto, durante la notte, ha soccorso un barchino di 7 metri con a bordo 38 migranti e un cadavere. Nel gruppo anche 11 donne e 8 minori, originari di Costa d’Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle 20 di venerdì. La vittima è stata identificata in un nigeriano: l’uomo sarebbe stato colto da malore dopo essersi buttato in acqua per provare a spingere a largo il barchino.