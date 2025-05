Migranti: presunto trafficante egiziano estradato in Italia dall’Albania. Sarà processato qui

È stato estradato in Italia dall’Albania uno dei soggetti arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione El Rais, determinata dalle attività concluse lo scorso 8 aprile dalla polizia di Siracusa, con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 soggetti di nazionalità egiziana ritenuti appartenenti ad uno dei più articolati e ben organizzati sodalizi dediti al traffico di migranti del Mediterraneo Orientale. Nel caso di specie, si stima abbia favorito l’ingresso clandestino in Italia di almeno 3.000 persone a partire dal 2021 ad oggi, calcolando introiti per l’organizzazione criminale di almeno 30 milioni di dollari.

L’uomo in questione, cittadino egiziano di 49 anni, è giunto a bordo di un volo partito dalla città albanese di Tirana ed atterrato nelle prime ore del pomeriggio presso l’aeroporto di Fiumicino, scortato dagli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e successivamente recluso presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Questo consentirà di processare in Italia uno dei componenti della complessa rete criminale dedita al traffico di migranti, operante tra l’Egitto, la Turchia e la Grecia.