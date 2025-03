Migranti, 49 persone soccorse in mare aperto sono arrivate a Lampedusa

A Lampedusa sono arrivate 49 persone migranti soccorse nei giorni scorsi in mare aperto, in balia delle onde e del maltempo. A portarle sul molo Madonnina è stata la nave Aurora dell’organizzazione non governativa Sea Watch; a bordo anche quattro donne e un minore. Il gruppo, partito dal porto libico di Zuara, è composto da persone provenienti da Sudan, Ghana e Burkina Faso.