Migranti: a Lampedusa sbarcano 83 persone, 283 in hotspot

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 83 sono approdati sull’isola dopo che il barcone su cui viaggiavano è stato soccorso dalla guardia costiera. Nel gruppo, composto anche da 7 donne e 8 minori, persone originarie di Ciad, Etiopia, Nigeria e Sudan. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, dopo aver pagato circa 900 euro a testa. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 283 ospiti. In serata, con il traghetto di linea Pietro Novelli, ci sarà un trasferimento.