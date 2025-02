Migranti, due persone morte a Lampedusa: erano sbarcate sull’Isola dei Conigli

Un migrante è stato trovato morto sulla spiaggia, un altro è morto al poliambulatorio di Lampedusa. Un gruppo di 44 persone è sbarcato sull’Isola dei Conigli dopo aver viaggiato su un’imbarcazione di nove metri. Il gruppo – composto da persone originarie di Bangladesh, Egitto, Marocco e Pakistan) è stato intercettato in strada dalla polizia, alla quale alcune persone migranti hanno segnalato che due dei loro compagni di viaggio stavano male. Arrivati in spiaggia, i poliziotti hanno trovato il cadavere di un uomo, mentre lungo il sentiero c’era un altro migrante in stato di ipotermia, che poi è morto al poliambulatorio.

L’imbarcazione sarebbe partita ieri sera intorno alle 22 da Abu Kammash, in Libia: per la traversata le persone a bordo – fra le quali una donna – avrebbero pagato 3500 dollari a testa. A riferirlo sono state alcune delle persone migranti arrivate a Lampedusa, che sono state sentite dalla polizia. Ora le 42 persone sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola. Sembra che, a parte l’essere infreddolite, stiano tutte bene. Il corpo dell’uomo trovato morto sulla spiaggia è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di contrada Imbriacola, nel quale – su disposizione della procura di Agrigento, sarà eseguita l’ispezione cadaverica, mentre l’altro cadavere al momento si trova al poliambulatorio. Entrambi dovrebbero essere morti per ipotermia. L’imbarcazione usata per la traversata è stata sequestrata.