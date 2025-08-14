Migranti: altri 29 sbarcano a Lampedusa, tra loro anche donne e minori. Sono 269 nell’hotspot

14/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Salgono a cinque, dalla mezzanotte, gli sbarchi a Lampedusa. Gli ultimi ad approdare sulla più grande delle Pelagie sono 29 migranti, tra cui 5 donne e 11 minori. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Abu Kammash, in Libia. Sono algerini, libici ed egiziani. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana e dove si trovano anche 58 dei 60 superstiti del naufragio di ieri, ci sono al momento 269 ospiti. In giornata non sono previsti trasferimenti. 

