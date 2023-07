Foto di Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania

A Catania si viaggia in metropolitana gratis (per qualche giorno)

Da oggi a domenica 30 luglio i tornelli della metropolitana di Catania – messa in ginocchio anche dalla mancanza di luce e acqua – rimarranno aperti e si potrà viaggiare gratis. Questa la disposizione da parte della direzione generale di Fce che ha accolto una richiesta avanzata dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alla mobilità e vicesindaco Paolo La Greca. Un’iniziativa presa in considerazione a causa della persistenza delle alte temperature e della necessità di invogliare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti in modo da alleggerire il traffico tramite l’uso degli spazi sotterranei.