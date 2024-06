Milazzo: gli trovano l’hashish nell’armadio, lui prova a scappare dalla finestra

Oltre cento grammi di hashish sono stati sequestrati a Milazzo (in provincia di Messina). Per questo i carabinieri hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai controlli, il giovane straniero è poi risultato privo del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Mentre si trovavano all’interno di una palazzina per eseguire una notifica, i militari sono stati attirati da un forte odore di droga che proveniva da uno degli appartamenti. Così hanno deciso di fare irruzione e all’interno dell’abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il 22enne che è stato bloccato proprio mentre tentava di fuggire dalla finestra. Durante la perquisizione, nell’armadio della camera da letto dell’indagato, tra i vestiti, i militari hanno trovato e sequestrato oltre cento grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione sporco di sostanza stupefacente e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Dalle verifiche effettuate, il 22enne e un coinquilino sono risultati anche privi del permesso di soggiorno. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al Ris dei carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.