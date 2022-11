Meteo, in Sicilia ancora allerta per la giornata di domani

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani in cui viene indicato il rischio idrogeologico, con un allerta meteo di colore arancione – preallarme – per la Sicilia centrorientale, mentre il versante occidentale isola è interessato da un’allerta di colore giallo, che invita a fare attenzione. Da oggi fino alle ore 24 di domani, 27 novembre, è previsto infatti il rischio idrogeologico con possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o ti tipo idraulico nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate.

Secondo il bollettino del dipartimento regionale, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da riovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, sempre da quanto riporta il bollettino, anche venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale, con mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile invita a prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati anche in prossimità dei corsi d’acqua.

Immagine di Jusko su Pixabay