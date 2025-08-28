Messina: sgominata una piazza di spaccio da 100mila euro al mese

Sgominata una piazza di spaccio a Messina, con base operativa nel villaggio Aldisio, che era diventata punto di riferimento per gli assuntori della città peloritana e della provincia. I carabinieri hanno arrestato tre persone, che smerciavano soprattutto crack con un giro d’affari pari a centomila euro mensili. Le cessioni di droga in alcune giornate arrivavano fino a cento. Due indagati sono stati arrestati in flagranza e altri sette sono stati denunciati: 91, invece, i segnalati alla prefettura come assuntori di droga perché trovati in possesso di piccole dosi per uso personale. L’indagine ha portato complessivamente a oltre cento sequestri di droga, soprattutto crack e marijuana. Due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere Gazzi di Messina, per il terzo sono scattati i domiciliari. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Messina Sud.