Scontro tra moto e auto: non ce l’ha fatta l’uomo che era stato ricoverato a Messina

Non ce l’ha fatta il 74enne che era stato ricoverato a seguito di un incidente avvenuto la sera del 20 agosto. La vittima è l’ex vigile urbano Letterio Bensaia, rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto lungo la strada statale di Spartà, frazione di Messina. Qui l’uomo, a bordo della sua moto, si sarebbe scontrato con un’Alfa Romeo. Dopo essere stato trasportato dal 118 all’ospedale Papardo, si sarebbe deciso di trasferirlo al Policlinico per sottoporlo a un intervento chirurgico, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.