Messina, il pestaggio della 17enne al liceo artistico Basile: identificate due ragazze

21/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Avevano picchiato una studentessa nei bagni vicino alla palestra. Adesso c’è una novità nel caso del pestaggio di una 17enne al liceo artistico Basile di Messina, in cui la ragazza ha riportando una prognosi di otto giorni. I carabinieri, attraverso le immagini delle telecamere esterne alla scuola, hanno identificato le due ragazze autrici del pestaggio. Una delle due era un’ex allieva dello stesso istituto e, pertanto, conosceva i locali della scuola. Una volta entrate nell’edificio, le due avevano portato la vittima 17enne vicino ai bagni, con una scusa, per poi picchiarla. Nello stesso giorno, da Palermo arrivava la notizia di un altro episodio di violenza tra giovanissimi: con uno studente immobilizzato e colpito con dei pugni al viso per rubargli il cellulare.

