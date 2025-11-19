Studentessa aggredita a Messina, Turano: «Episodio grave, solidarietà a ragazza»

19/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Ritengo estremamente grave quanto accaduto al liceo Basile di Messina, dove una studentessa è stata aggredita, sembrerebbe, da coetanee esterne all’istituto. Se tale circostanza fosse confermata, sarebbe ancora più allarmante. Purtroppo episodi così violenti e inaccettabili, ai danni di studenti e personale scolastico, stanno diventando sempre più frequenti, e ciò non può essere tollerato». Lo afferma all’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano.

studentessa aggredita a Messina

«Nel condannare con fermezza ogni forma di violenza – prosegue l’assessore Turano – esprimo piena solidarietà e vicinanza alla studentessa aggredita a Messina, alla sua famiglia e a tutta la comunità scolastica del Basile. Occorre un impegno maggiore per garantire che la scuola rimanga un luogo sicuro. Studenti, docenti e tutto il personale devono poter vivere e svolgere le attività quotidiane in serenità».

