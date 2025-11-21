Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]
Messina. Pedone 19enne travolto da una moto. È grave
Un giovane pedone 19enne è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada, in piazza Unità d’Italia a Messina. L’impatto, avvenuto allo scattare del semaforo verde, lo ha ferito gravemente. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.