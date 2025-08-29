Messina: medico di base aggredito nel suo studio a Saponara. È in ospedale in gravi condizioni

Un medico di base di Saponara, l’ex sindaco del paese del Messinese Aldo Panarello, è stato aggredito ieri mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni. La vittima, ricostruisce la gazzettadelsud.it, è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto un intervento maxillofacciale. Sul caso indagano i carabinieri. L’aggressione, ricorda il sito, è avvenuta nello stesso studio dove il 1 agosto del 1995 il suocero del dottore aggredito, Vittorio Meli, anche lui medico, è stato ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate per una cura sbagliata.