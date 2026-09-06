Messina, incidente sul viadotto Ritiro: morto 81enne, ferita la moglie

Un incidente autonomo è avvenuto la scorsa notte a Messina: morto il conducente e ferita la moglie con lui in auto. Antonino Alibrandi, 81 anni, stava guidando la sua Fiat Panda quando è andato a sbattare contro il guardrail sul viadotto Ritiro, in direzione Nord. Forse a causa di un malore. L’uomo è morto nell’impatto, mentre la moglie è stata trasportata al Policlinico di Messina e si trova in prognosi riservata.