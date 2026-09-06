Foto di Cronoscalata Monte Erice

Incidente alla cronoscalata Monte Erice: due morti e un ferito

06/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stamattina durante la gara automobilistica cronoscalata Monte Erice, nel Trapanese, con un bilancio che sale a due morti. Un pilota ha perso il controllo dellauto, finendo fuori strada. Il bilancio è di due morti: due spettatori di 18 e 20 anni, di Palermo. Ferito in maniera grave un commissario di gara, trasportato in ospedale in codice rosso. La competizione è stata sospesa.

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