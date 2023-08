Foto di Vigili del fuoco Messina

Messina, auto contro muro. Mezzo resta in bilico e danni alla condotta del gas

Incidente stradale la notte scorsa a Messina. Una macchina, per cause da accertare, ha impattato contro un muro lungo via Ippocrate. Dopo lo scontro la barriera è crollata nel sottostante marciapiede di viale Italia con il mezzo che è rimasto in bilico a un’altezza di circa dieci metri.

Il crollo ha provocato anche la rottura della tubazione di adduzione del gas metano determinando una importante fuoriuscita dello stesso in atmosfera con pericolo di incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra della società Italgas che ha provveduto a mettere in sicurezza la tubazione danneggiata.