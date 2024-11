Messina, sei auto a fuoco nel piazzale di una concessionaria

Sei auto a fuoco in una concessionaria di Messina. La notte scorsa un incendio ha interessato sei macchine esposte nel piazzale di una concessionaria nella zona sud di Messina. Intorno alle due è intervenuto il personale dei vigili del fuoco, che ha spento l’incendio. Sul posto anche una pattuglia della polizia. Sono in corso le indagini per capire le cause del rogo.