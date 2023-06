Messina, la droga nascosta nel sellino dello scooter

Un uomo che fruga nel sellino di un vecchio scooter parcheggiato nel centro della città di Messina, accanto alla zona universitaria. Fermato nella serata di ieri, il 36enne già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto a una perquisizione da parte dei carabinieri che hanno trovato circa 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Per questo, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, in realtà, lo tenevano d’occhio già da qualche giorno con servizi di osservazione insospettiti dagli insoliti spostamenti e dai suoi contatti con persone note ai militari come assuntori di droghe. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.