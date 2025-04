Messina, 624 chili di cibo sequestrati su un furgone: pesce, carne e pollo non commestibili

Pesce, pollo e carne rossa. Oltre 624 chili di alimenti sono stati sequestrati a Messina dalla polizia e poi distrutti. Il cibo è strato rintracciato dagli agenti della polizia stradale mentre era trasportato su un autocarro preso a noleggio e guidato da un 59enne di origine cinese residente a Catania. Il fermo del veicolo è avvenuto sull’autostrada A18 nei pressi dei caselli di Tremestieri.

Una volta aperti i portelloni del furgone, i poliziotti hanno constatato che il cibo era trasportato a una temperatura (+13°C) nettamente superiore a quella prevista (-18°C). Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Asp di Messina che ha accertato il cattivo stato di conservazione degli alimenti dichiarandoli non più commestibili e, pertanto, non idonei all’uso alimentare. Il cibo è stato sequestrato e distrutto. L’uomo è stato denunciato.