Messina, trovato il cadavere di un 57enne all’ex stazione marittima

Un macabro ritrovamento ha scosso, questa mattina, la zona dell’ex stazione marittima di Messina, in via Don Blasco. All’interno dei locali abbandonati dell’ex biglietteria è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, presumibilmente di 57 anni e di nazionalità marocchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e i sanitari del 118, allertati dalla segnalazione di un cittadino che ha notato l’uomo privo di sensi all’interno della struttura fatiscente, di fronte alle vecchie invasature utilizzate un tempo per l’imbarco sui traghetti. L’area, ormai in stato di degrado, è spesso rifugio notturno per senzatetto in cerca di riparo. Secondo le prime informazioni, la vittima era conosciuta nella zona proprio per la sua frequente presenza nei pressi dell’ex biglietteria. Le autorità stanno eseguendo gli accertamenti per confermare l’identità dell’uomo. In attesa dell’arrivo del medico legale e del magistrato di turno, non si esclude alcuna ipotesi: resta anche da chiarire se si tratti di una morte naturale o di un decesso avvenuto per cause violente. L’area è stata momentaneamente transennata per consentire le operazioni di polizia scientifica e raccogliere tutti gli elementi utili all’indagine.