Messina: cacciatori morti sono due fratelli e un amico. Ipotesi incidente o lite

29/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I tre cacciatori trovati morti in un bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale, erano Antonio Gatani, 82 anni di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni di San Pier Niceto. Erano usciti nella mattinata di ieri per una battuta di caccia ai suini neri selvatici. L’allarme è stato dato da un amico che, non riuscendo a contattarli, si è recato nella zona.

I corpi sono stati trovati a terra con i rispettivi fucili accanto. I carabinieri hanno ascoltato nella notte una persona che abitualmente cacciava con Gatani. Tra le ipotesi al vaglio un incidente di caccia o una lite degenerata. Sul posto il procuratore di Patti e il Ris di Messina. Indagini in corso. 

