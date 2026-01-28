Montagnareale, Messina

Tre cadaveri con ferita d’arma da fuoco ritrovati in un bosco del Messinese

28/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tre persone sono state rinvenute senza vita in una zona boscosa e isolata del territorio di Montagnareale, in provincia di Messina. La scoperta dei tre cadaveri con ferita d’arma da fuoco è avvenuta dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e avviato le attività di rilievo.

Dai primi riscontri, sui corpi sarebbero presenti ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma ogni conferma è rimessa agli esiti degli esami tecnici e medico-legali. Il luogo del ritrovamento si trova in una zona rurale frequentata abitualmente per la caccia, aspetto che rientra tra gli elementi al vaglio degli investigatori. Al momento restano ignote le identità delle vittime e le circostanze dell’accaduto. Le indagini sono nelle fasi iniziali e coordinate dall’autorità giudiziaria.

