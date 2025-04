Messina, abusi sessuali su tre studenti. Condannato professore di 37 anni

Il giudice per l’udienza preliminare di Messina Eugenio Fiorentino ha condannato a 6 anni di reclusione, con lo sconto di un terzo della pena per la scelta del giudizio abbreviato, un professore di 37 anni che insegnava in un istituto superiore, arrestato nel 2023 dai carabinieri per abusi sessuali nei confronti di tre studenti.

L’indagine cominciò nel 2023 quando la madre di uno studente di 17 anni, che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio e della sua improvvisa disponibilità economica e di parecchi regali ricevuti. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri emerse che dal 2022 il docente aveva avuto rapporti sessuali con il giovane. Poi l’indagine si allargò ed emersero altri casi analoghi. Nel procedimento si erano costituiti come parte civile i tre studenti molestati.