Melilli, una serata evento per celebrare lo sport cittadino. Presentata la società Bike Sicilia

È stata una manifestazione di puro Sport quella che si è svolta ieri all’auditorium comunale E. Carta di Via Iblea, a Melilli. Una evidenza sullo stato di salute delle associazioni, delle società e degli atleti che portano in alto il nome della Terrazza degli Iblei e della visione futura manifestata dal sindaco, Giuseppe Carta, impegnato, da sempre, a valorizzare il territorio promuovendo lo sport in ogni sua forma.

Melilli si sta distinguendo come isola felice nell’ambito, con realtà di spicco come il Città di Melilli in Serie A2 Elite di Calcio a 5, o il Melilli Volley in Serie B2 Femminile, così come il pilota Luigi Fazzino – re delle cronoscalate – Lorenzo Pitruzzello che ha rappresentato l’Italia ai CrossFit Games nella categoria Teens, o Giuseppe Alibrandi, del Rembukan Karate, vice campione mondiale para-karate nel kumitè, solo per citarne alcuni.

Ma tante sono le soddisfazioni, e i risultati ottenuti, in ambito regionale e nazionale che hanno visto protagoniste società come l’Apd Melilli 1974 e Più Forte Ragazzi di calcio a 11, Frachemi Ibla e Asd Villasmundo nel Calcio a 5,Pro Sport, Kickboxing Melilli e Tao Gym nelle arti marziali, Mx Planet, Cm Racing e Racing kart nelle discipline motoristiche, Atletica Hybla, Polisportiva “San Sebastiano” e Melilli Atletica nelle gare di fondo, Bike Melilli e Bici Club nel ciclismo, Olimpia nel basket e poi ASD Mages, Heracle Fitness, Lin’s Gym Evolution, Melilli Warriors, Donne in Forma, Body Building 2010, Genyo, Urban Dance, ASSBP, Libertas Rari Nantes nel nuoto, Crazy Gym e Padel X3.

Una serata-evento in cui si è parlato dei benefici dell’attività fisica, dell’importanza sociale e della forte impronta in termini di marketing territoriale. Tanti i momenti significativi che hanno caratterizzato la manifestazione, tra cui l’omaggio a Lino Pinto – per gli oltre 60 anni di carriera nel Body Building e per il ruolo educativo e formativo lasciato alle generazioni melillesi – e la presentazione della società Team Bike Sicilia, splendida realtà ciclistica a marchio Melilli | Terrazza degli Iblei che saprà dire la sua nella competitiva categoria Élite Under 23, sapientemente diretta dal Team Manager, ex professionista, Paolo Tiralongo.