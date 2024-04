Melilli: lesioni, insulti e minacce alla compagna. Divieto di avvicinamento per un 62enne

Avrebbe procurato lesioni, insultato e minacciato una donna con la quale avrebbe avuto una relazione di due anni. A Melilli, in provincia di Siracusa, un 62enne è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia della donna, le indagini dei militari hanno portato alla misura cautelare per l’uomo.