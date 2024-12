Mazara del Vallo, in una vecchia stufa nascondeva droga e soldi. A casa anche una pistola rubata

A Mazara del Vallo la polizia ha arrestato un pregiudicato cinquantenne, accusato di spaccio di stupefacenti. Fermato per un controllo, gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione dove hanno trovato, nascosti in una vecchia stufa, 400 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 32 grammi di crack, oltre a tremila euro. In una seconda abitazione trovati 800 grammi di hashish e una pistola Beretta, calibro 7, 65 rubata anni fa a un pensinato di Mazara del Vallo. L’uomo aveva subito in passato la confisca di beni mobili (tra cui una Porsche Macan), immobili e denaro, per un importo di oltre 1 milione di euro. Nel 2021 era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.