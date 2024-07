Mazara del Vallo, 77enne investito da un monopattino: muore dopo due giorni in ospedale

È stato investito da un monopattino elettrico ed è morto dopo due giorni. Salvatore Dolce, 77 anni, è morto due giorni dopo essere stato investito da due giovani che viaggiavano su un monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto sulla pista ciclabile di Tonnarella, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Stando a quanto si apprende, l’incidente è avvenuto il 17 luglio intorno alle 8 su un tratto di pista ciclabile vietata al transito di monopattini e di motocicli. Dolce è morto all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, nel quale era stato trasportato in condizioni gravissime: come conseguenza dell’incidente, il 77enne aveva sbattuto la testa.