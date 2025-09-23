Foto di Guardia di finanza

Prodotti da fumo illegali a Siracusa, maxi sequestro

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Blitz della guardia di Finanza contro l’abusivismo commerciale e il contrabbando in provincia di Siracusa. I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato circa 154mila cartine e filtri per sigarette, per un peso complessivo di 8 chilogrammi, privi della necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’indagine all’interno del mercato rionale

L’indagine è partita dopo che i militari del gruppo di Siracusa avevano notato un flusso anomalo di clienti che, evitando i rivenditori autorizzati, si dirigevano sempre verso un punto preciso del mercato rionale. Dopo giorni di osservazione, anche con l’ausilio di finanzieri in abiti civili confusi tra la folla, è scattato l’intervento in pieno orario di punta per sorprendere i responsabili nel momento di maggiore affluenza. I due venditori abusivi, colti di sorpresa, hanno provato a nascondere parte della merce in scatoloni dietro il banco e successivamente a dileguarsi tra gli altri operatori del mercato. Il tentativo, però, è stato vano: i finanzieri li hanno bloccati e recuperato tutto il materiale pronto per la vendita.

