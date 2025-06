Rissa con coltelli e mazze a Naro, un ferito grave. Lo scontro tra due famiglie

Foto di Protezione civile

Una violenta rissa si è registrata la notte scorsa a Naro, in provincia di Agrigento. Due famiglie romene si sono affrontate in uno scontro che ha coinvolto circa venti persone, tra cui anche donne, adolescenti e persino alcuni bambini. Il caos è esploso nella notte, quando la lite è degenerata rapidamente: sono spuntati coltelli e mazze, gettando nel panico residenti e passanti. Il teatro della violenza si è spostato poco dopo in una stradina laterale di via San Gaetano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Naro, supportati da rinforzi delle stazioni limitrofe e dalla radiomobile della compagnia di Licata, per riportare la calma.

Il bilancio è pesante: una decina di persone ferite, alcune in maniera seria, colpite da armi da taglio. I feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Destano particolare preoccupazione le condizioni di un giovane di 21 anni, sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e ora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare tutti i soggetti coinvolti in quella che si configura come una vera e propria notte di follia.