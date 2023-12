Matteo Messina Denaro diventa il nickname per vendere la droga sui social

Droga venduta con annunci sui social usando il nickname di Matteo Messina Denaro. Per questo la guardia di finanza di Torino ha arrestato un 50enne e un minorenne, dopo avere svolto le indagini monitorando diverse piattaforme web. Online sarebbero stati pubblicati gli annunci per vendere le sostanze stupefacenti con tanto di listino prezzi e foto. Sempre utilizzando il nome del boss mafioso, latitante per trent’anni poi arrestato a gennaio e morto a settembre. Proprio Messina Denaro che aveva una necessaria passione per i nomignoli, lo è diventato a sua volta.

Individuati i due presunti spacciatori, sono partite le perquisizioni nelle loro abitazioni, a Carignano (nel Torinese). Il pastore belga Malinois Loca, cane antidroga delle fiamme gialle della squadra cinofili del gruppo pronto impiego di Torino, ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno di entrambe le case.

I controlli hanno consentito ai finanzieri di trovare 50 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana, 3,5 grammi di ketamina, una pianta di cannabis, sostanze da taglio, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento sottovuoto delle sostanze stupefacenti. Sempre all’interno delle abitazioni dei due, gli uomini della guardia di finanza hanno trovato anche due pistole scacciacani modificate e 53 proiettili a salve. Sequestrati pure 925 euro, ritenuti provento dei traffici illegali di droga.