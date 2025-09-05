Mascalucia, controlli straordinari dei carabinieri: 35 persone identificate e multe

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio è stata messa in campo a Mascalucia dai carabinieri, nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa disposta dal comando provinciale di Catania. In azione i militari della Tenenza locale e del N.O.R. della compagnia di Gravina, con il supporto della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e della centrale operativa.

Il servizio, svolto nelle ore pomeridiane e serali, ha riguardato le strade principali, le zone periferiche e diversi esercizi pubblici del centro cittadino. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto del Codice della Strada e alla prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio. Nel corso delle attività i militari hanno effettuato controlli anche in due sale scommesse, luoghi spesso frequentati da giovani del posto. Parallelamente, nei principali snodi viari, sono stati predisposti posti di blocco che hanno portato all’identificazione di 35 persone e alla verifica di 21 veicoli.

Le violazioni contestate hanno riguardato mancata revisione, patente scaduta e assenza di copertura assicurativa. Le sanzioni amministrative hanno superato complessivamente i 1.380 euro, con il sequestro di un veicolo. Sono stati inoltre sottoposti a verifiche diversi soggetti destinatari di misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

