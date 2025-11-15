Foto di carabinieri

Una richiesta di aiuto arrivata ai carabinieri per una lite familiare ha portato all’arresto di un 34enne di Mascali, accusato di maltrattamenti in famiglia. Quando i militari della stazione di Mascali e della compagnia di Giarre sono entrati nell’abitazione, si sono trovati davanti una scena di forte tensione: una 28enne, in evidente stato di agitazione e con segni riconducibili a un’aggressione appena subita, ha raccontato di essere stata picchiata dal fratello, che si è presentato davanti ai carabinieri indossando soltanto un paio di pantaloni.

La lite e l’aggressione a Mascali

All’interno della casa, un altro militare ha trovato la madre dei due, profondamente scossa. L’ingresso dell’abitazione era a soqquadro, il pavimento cosparso di pezzi di vetro e petali di fiori, testimoni del caos esploso pochi minuti prima. Madre e figlia hanno spiegato ai carabinieri di essere state aggredite e minacciate dal 34enne, che avrebbe afferrato la sorella per il collo dopo un diverbio. Nonostante la presenza degli uomini dell’Arma, l’uomo ha continuato a inveire violentemente contro le due donne, rifiutando ogni invito a calmarsi.

Episodi simili si ripetevano da diverso tempo

Le vittime hanno poi formalizzato querela, raccontando che episodi simili si ripetevano da tempo, ma non erano mai stati denunciati. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato l’uomo e lo hanno messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza a Catania.