Raddusa, lite tra fidanzati si trasforma in una rissa tra le famiglie: quattro denunciati

A Raddusa, in provincia di Catania, una lite tra due fidanzati è sfociata in una rissa tra le due famiglie che è finita con quattro persone denunciate. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, tutto sarebbe nato da una discussione tra una 33enne e il compagno 23enne. A chiedere l’intervento dei familiari, in particolare padre e fratello, sarebbe stata la donna. Intanto, anche l’uomo avrebbe parlato con i parenti dei problemi con la fidanzata.

A un certo punto, è stato il padre della 33ene a chiamare i carabinieri. Arrivati nella casa in pieno centro a Raddusa, i militari hanno assistito a un acceso scambio di insulti tra le parti. Nel corso del diverbio, improvvisamente, il 23enne si è lanciato da una finestra del primo piano direttamente contro il padre della compagna. Così è partito lo scontro fisico che è stato bloccato dai carabinieri. Tutti le persone coinvolte sono state bloccate e identificate. A finire denunciati sono stati due uomini di 50 e 23 anni da un lato, e due di 54 e 19 anni dall’altro. Le accuse nei loro confronti sono di rissa e resistenza a pubblico

ufficiale.