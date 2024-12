Marsala, litiga con la compagna e l’aggredisce in strada. Divieto di avvicinamento per un 35enne

Foto di Dario De Luca

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza un 35enne per maltrattamenti contro familiari conviventi. Due giovani hanno notato che l’uomo e la compagna stavano litigando in strada e sono intervenuti in difesa della donna che nel frangente sarebbe stata colpita e minacciata dal convivente. I due giovani hanno quindi allertato i carabinieri che hanno ricostruito una lunga serie di violenze perpetrate, nel recente periodo, dal 35enne nei confronti della compagna. Per l’uomo è così scattata la misura del divieto di avvicinamento.