Marinella di Selinunte, due aggressioni in 24 ore allo stesso uomo: due feriti

10/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due aggressioni alla stessa persona in 24 ore, a Marinella di Selinunte, zona balneare di Castelvetrano. Nel primo caso, la notte del 30 luglio, un gruppo di cittadini tunisini sarebbe entrato armato con coltelli e oggetti contundenti in casa di un uomo egiziano. Che avrebbe reagito, ferendo alcuni degli intrusi con una bottiglia di vetro. Due persone sono state arrestate in flagranza, subito dopo i fatti e cinque denunciate. Ma la notte successiva si è svolto un secondo tentativo, in cui la vittima è rimasta ferita con gravi lesioni a un braccio. Oltre a lui, anche un cittadino tunisino, intervenuto per difendere l’uomo egiziano, è stato ferito con un colpo di coltello al viso, perdendo l’uso di un occhio. Altri due cittadini tunisini sono stati fermati e trasferiti in carcere. Portando a sette il conto complessivo degli aggressori.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026
Leggi la notizia

Due aggressioni alla stessa persona in 24 ore, a Marinella di Selinunte, zona balneare di Castelvetrano. Nel primo caso, la notte del 30 luglio, un gruppo di cittadini tunisini sarebbe entrato armato con coltelli e oggetti contundenti in casa di un uomo egiziano. Che avrebbe reagito, ferendo alcuni degli intrusi con una bottiglia di vetro. […]

Etna, aeroporto di Catania: sospesi voli in partenza e in arrivo
Leggi la notizia

Due aggressioni alla stessa persona in 24 ore, a Marinella di Selinunte, zona balneare di Castelvetrano. Nel primo caso, la notte del 30 luglio, un gruppo di cittadini tunisini sarebbe entrato armato con coltelli e oggetti contundenti in casa di un uomo egiziano. Che avrebbe reagito, ferendo alcuni degli intrusi con una bottiglia di vetro. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026
di

La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze