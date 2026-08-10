Marinella di Selinunte, due aggressioni in 24 ore allo stesso uomo: due feriti

Due aggressioni alla stessa persona in 24 ore, a Marinella di Selinunte, zona balneare di Castelvetrano. Nel primo caso, la notte del 30 luglio, un gruppo di cittadini tunisini sarebbe entrato armato con coltelli e oggetti contundenti in casa di un uomo egiziano. Che avrebbe reagito, ferendo alcuni degli intrusi con una bottiglia di vetro. Due persone sono state arrestate in flagranza, subito dopo i fatti e cinque denunciate. Ma la notte successiva si è svolto un secondo tentativo, in cui la vittima è rimasta ferita con gravi lesioni a un braccio. Oltre a lui, anche un cittadino tunisino, intervenuto per difendere l’uomo egiziano, è stato ferito con un colpo di coltello al viso, perdendo l’uso di un occhio. Altri due cittadini tunisini sono stati fermati e trasferiti in carcere. Portando a sette il conto complessivo degli aggressori.