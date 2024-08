Marina di Ragusa, si masturba in spiaggia davanti a molte persone

Si sarebbe masturbato in spiaggia davanti a molte persone. A Marina di Ragusa, frazione di Ragusa, un 44enne senza precedenti penali è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico e aggravati. I fatti sarebbero avvenuti nei giorni scorsi, nel pomeriggio, in una spiaggia affollata. L’uomo – residente a Scicli, sempre nel Ragusano – si sarebbe masturbato davanti a molte persone. Sul posto era presente anche un poliziotto che in quel momento non era in servizio: l’agente ha bloccato il 44enne mentre l’uomo stava cercando di allontanarsi. A quel punto il poliziotto ha chiesto l’intervento della Volante, così da poter procedere alla denuncia del 44enne in stato di libertà.