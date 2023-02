Picanello, due chili e mezzo di marijuana nascosta sotto il divano e dentro un cassettone

Tra i cuscini e sotto il divano della cucina ma anche in un cassettone della camera da letto. È lì che i carabinieri hanno trovato un totale di due chili e 330 grammi di marijuana sistemati in buste e sacchetti dentro casa di un 55enne nel quartiere Picanello di Catania, in via Fiume. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono insospettiti vedendo un insolito viavai di persone nell’area dello stabile. Una piccola abitazione che hanno perquisito dopo avere osservato gli strani movimenti.

Una volta dentro, i carabinieri hanno trovato in cucina una busta di plastica con dentro tre bilancini digitali di precisione e svariato materiale per il confezionamento; sotto lo stesso mobile c’era anche un borsone contenente due macchine per il sottovuoto, otto bustine con chiusura ermetica con 91 grammi di marijuana ciascuna e un’altra busta con altri 1.050 grammi della stessa sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, i militari hanno poi trovato in un cassettone della camera da letto due buste con 58 grammi di marijuana e altre quattro del peso di 108 grammi ciascuna di marijuana. Dalla droga sequestrata – per un peso complessivo di 2.330 grammi – si sarebbero potute ricavare circa 13mila dosi per un introito di circa 70mila euro. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 55enne.