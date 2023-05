Catania: marijuana pubblicizzata su WhatsApp e consegnata a domicilio

Storie pubblicate su WhatsApp con le foto della merce disponibile, ordini ricevuti online o per telefono e poi le consegne e domicilio a bordo di uno scooter. Così un 21enne catanese gestiva lo spaccio della marijuana amnesia a Catania. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante durante un controllo effettuato insieme ai colleghi ai colleghi del 12esimo reggimento Sicilia agli agenti della polizia municipale. Le dosi della sostanza stupefacente sono state trovate nascoste all’interno degli slip del 21enne. Dall’analisi del suo cellulare, poi i militari hanno ricostruito la gestione del suo business. Quando è stato fermato, il giovane era al telefono proprio per una ordinazione. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana.

Dopo avere visto le fotografie pubblicate sul social, i carabinieri hanno proseguito le verifiche all’interno dell’abitazione del giovane. Dentro un frigorifero in disuso in camera da letto, hanno trovato 30 grammi di marijuana suddivisi in due involucri, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari ne ha convalidato l’arresto.