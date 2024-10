Maniace, scoperto un bar sporco e usato come nascondiglio per armi e droga

Un bar sporco e con delle armi nascoste all’interno. Si tratta di un’attività nel territorio di Maniace, in provincia di Catania. Il bar, posizionato lungo corso Fondaco, è di proprietà di un pregiudicato 54enne. Durante il controllo i carabinieri si sono accorti di una voluminosa busta di plastica nera per i rifiuti, appoggiata dietro la porta dello sgabuzzino. All’interno un fucile sovrapposto calibro 12, a canne mozze, caricato con 2 munizioni a pallini, con matricola cancellata mediante punzonatura. In una borsa, appoggiata sopra un mobile nello stesso magazzino, i militari hanno scovato altre 3 cartucce calibro 12 a munizionamento spezzato.

All’esterno del bar, invece, dentro una busta simile a quella adoperata per nascondere il fucile, c’erano quasi 100 grammi di marijuana. Altra droga è stata scoperta nel garage della casa mentre sopra uno scaffale sono state recuperate 9 cartucce per pistola calibro 9×34 e una per pistola calibro 38. L’uomo ha cercato di giustificare la presenza di droga e armi, raccontando che il fucile lo aveva trovato due giorni prima in un boschetto, durante una passeggiata col suo cane, mentre la droga nascosta nel sacchetto dei rifiuti non era la sua. Giustificazione che non hanno convinto le forze dell’ordine che hanno tradotto il 54enne in carcere.