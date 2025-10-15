Un punto sulla sicurezza a Palermo, diventato palco per gli annunci politici. Ha approfittato della conferenza stampa, organizzata stamattina dalla Lega all’Ars, il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Palermo, Giuseppe Mancuso, per annunciare il suo passaggio nelle file del partito di Matteo Salvini. Nuovo tassello di un anno travagliato per Mancuso e, soprattutto, di grandi scelte. Comprese quelle personali di cui ha ampiamente parlato. Grazie al cambio di casacca di Mancuso, il gruppo del Carroccio sugli scranni del Comune di Palermo torna così a quota tre elementi. Insieme alla presidente della III Commissione Sabrina Figuccia e all’assessore allo Sport, Alessandro Anello. Nessun cambiamento per la maggioranza del sindaco Roberto Lagalla, che si ristabilizza a 26 elementi.

La via di Damasco del cambio di Mancuso

L’ex esponente di Noi Moderati scioglie così le riserve che trapelavano da qualche giorno. Una scelta motivata dalla condivisione dei valori cristiani con l’ala del parlamentare regionale Vincenzo Figuccia. «La famiglia – ha dichiarato Mancuso – dovrebbe essere elemento fondante del Paese. Ma si è disgregata, indebolita. Forse è per questo che stiamo attraversando tanti problemi e dobbiamo ripartire da questo». Con il passaggio di Mancuso al gruppo consiliare della Lega, si potenzia l’asse politico nato fuori dalle sale del Comune di Palermo. Quello frutto dell’accordo tra Totò Cuffaro e Matteo Salvini. «La Lega rappresenta il progetto politico più coerente – spiega Mancuso -. Mi sono trovato a un bivio e ho fatto una scelta di campo, scegliendo secondo i miei ideali».

Dall’elezione al bivio: il percorso di Mancuso alla Lega

Eletto nel 2022 fra le file di Lavoriamo Per Palermo, Mancuso sembrava avesse scelto una prima strada diversa nel settembre 2023. Quando la sua compagna di campagna elettorale, Giovanna Rappa, decise di traghettare all’interno della Dc di Totò Cuffaro e molti si aspettavano da lui un percorso identico. Che, però, non ci fu. Salvo poi traghettare al gruppo di Noi Moderati, con un passaggio sponsorizzato dalla parlamentare regionale Marianna Caronia. Ma, dopo le elezioni provinciali, ecco un ripensamento e il già citato bivio, davanti al quale ha scelto di rimanere in maggioranza. Michele Nasca, coordinatore provinciale dei moderati, lo ha messo alla porta lunedì mattina. E ora, appena due giorni dopo, è arrivato il passaggio al Carroccio.

Le parole di Sabrina Figuccia

«Il gruppo consiliare Lega-Prima L’Italia si arricchisce della competenza ed esperienza del vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Palermo, Pino Mancuso – commenta Sabrina Figuccia -. Grazie a questa decisione, il nostro gruppo si rafforza e continueremo a lavorare ancora più intensamente per i cittadini palermitani». «Do il benvenuto a Mancuso – prosegue – con cui l’azione del nostro gruppo sarà ancora più densa e incisiva nell’amministrazione comunale».